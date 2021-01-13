Вакцина от COVID-19: названа стоимость китайского производителя для украинцев

Стоимость всей процедуры в Украине составит 1008 грн

Время чтения: 27 Секунд

Стоимость одной дозы китайского производителя вакцины от коронавирусной инфекции нового поколения CoronaVac от Sinovac составит для украинцев 504 грн. Об этом заявил глава наблюдательного совета «Лекхим» Валерий Печаев, передает УРА-Информ.

Также он отметил, что для действия прививки нужно две дозы препарата. Выходя из этого, стоимость всей процедуры в Украине составит 1008 грн.

Также Печаев добавил, что стоимость китайского препарата может меняться. Это будет зависеть от курса доллара.

Ранее сообщалось, что по всей Украине фиксируются новые случаи заболевания на коронавирусную инфекцию. В тоже время все чаще фиксируются повторные случаи заболеваемости.