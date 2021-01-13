Подорожание газа: в Кабмине предлагают зафиксировать стоимость топлива до конца карантина

Кабинет Министров Украины имеет в планах зафиксировать стоимость газа для бытовых потребителей на уровне 6,99 гривен/куб. м газа до конца действия карантинных ограничений

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Нафтогаз поднял стоимость голубого топлива на январь 2021 года на 14%, что в переводе на денежный эквивалент равно 0,89 гривен/куб. м газа, до 7,22 гривны/куб. м. Такая стоимость была определена с НДС, без учета стоимости распределения и доставки. Кабинет Министров Украины имеет в планах зафиксировать стоимость газа для бытовых потребителей на уровне 6,99 гривен/куб. м газа до конца действия карантинных ограничений, которые ранее были введены на территории всей Украины. Об этом в ходе заседания Кабмина 13 января сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УРА-Информ.

«Предлагается внедрить для всех бытовых потребителей государственное регулирование цены на газ на период карантинных ограничений, либо до завершения текущего отопительного сезона», — подчеркнул глава украинского правительства.

Стоимость газа для населения в Кабмине предлагают зафиксировать на уровне 6,99 гривен/куб. м газа.

Шмыгаль подчеркнул, что без внедрения фиксированной цены, стоимость на газ для населения в феврале может составить более 12 гривен/куб. м.

«Понимая эти риски, я даю поручение Министерству энергетики, Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерству юстиции и другим профильным министерствам и центральным органам исполнительной власти подготовить проект постановления Кабмина о внедрении госрегулирования цены на газ на период карантинных ограничений, с целью защиты бытовых потребителей от злоупотреблений в отрасли газа», — подытожил Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что одной из самых обсуждаемых тем в 2021 году стала ситуация с повышением тарифов на комуналку. С первого января выросли оплаты за поставку газа, сам газ, воду и другие коммунальные услуги.