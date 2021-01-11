Почему в Украине подняли тарифы: стала известна причина и ждать ли снижения оплат

Всех украинцев волнует вопрос повышения тарифов на комуналку

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Одной из самых обсуждаемых тем в 2021 году стала ситуация с повышением тарифов на комуналку. С первого января выросли оплаты за поставку газа, сам газ, воду и другие коммунальные услуги.

Ходят слухи о том, что уже в ближайшее время, возможно в конце месяца, будут даже масштабные митинги из-за этой ситуации. В тоже время стало известно, почему украинские власти продолжают повышать тарифы несмотря на недовольство украинцев. Отмечается, что Украина не может отказаться от повышения цен на тарифы из-за обязательств перед Международным валютным фондом.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Резидент.

На данный момент в Офисе президента Украины рассматривается вариант, чтобы минимально снизить тарифы, что поможет собьет негативную информационную волну и успокоят украинцев.

«На Банковой пытаются сконструировать положительный образ Президента, который ищет варианты спасения граждан от тарифов», — пишет источник.

Ранее мы сообщали, что в конце января в Киеве может появиться Тарифный майдан.