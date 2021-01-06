Надбавка к пенсии за стаж: в ПФУ назвали условия

Полным стажем в Украине считается 35 лет труда
Согласно законодательству, на территории украинского государства за каждый год стажа начисляется к пенсии 1% расчетного заработка. Размер пенсионных выплат зависит от стажа гражданина и его среднего размера зарплаты.
Об этом сообщается на сайте Пенсионного Фонда Украины, передает УРА-Информ.
Полным стажем в Украине считается 35 лет труда. Чтоб посчитать размер будущей пенсионной выплаты, нужно примерное соотношение своей зарплаты к средней умножить на стаж, 1% и на среднюю зарплату за три прошедших года. Последний показатель — около 10 тыс. грн.
Стоит отметить, что со средней заработной платой по Украине размер пенсионной выплаты может составить около 3500 гривен.
Ранее сообщалось, что повышение пенсий в марте должно составить около 11%.