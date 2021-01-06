Экономика

Надбавка к пенсии за стаж: в ПФУ назвали условия

Полным стажем в Украине считается 35 лет труда

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Согласно законодательству, на территории украинского государства за каждый год стажа начисляется к пенсии 1% расчетного заработка. Размер пенсионных выплат зависит от стажа гражданина и его среднего размера зарплаты.

Об этом сообщается на сайте Пенсионного Фонда Украины, передает УРА-Информ.

Полным стажем в Украине считается 35 лет труда. Чтоб посчитать размер будущей пенсионной выплаты, нужно примерное соотношение своей зарплаты к средней умножить на стаж, 1% и на среднюю зарплату за три прошедших года. Последний показатель — около 10 тыс. грн.

Стоит отметить, что со средней заработной платой по Украине размер пенсионной выплаты может составить около 3500 гривен.

Ранее сообщалось, что повышение пенсий в марте должно составить около 11%.

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