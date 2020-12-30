В 2021 году изменятся пенсионные правила: кого ждут перемены

Речь идет о накопительной система пенсионных выплат

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Уже в следующем году в Украина изменятся некоторые пенсионные правила. Речь идет о накопительной система пенсионных выплат. Они станут обязательными для тех, кто работает во вредных условиях.

Советник министра социальной политики Николай Шамбир рассказал об нюансах изменений. Он отметил, что к вредным относятся горнодобывающая отрасль, железнодорожная, черная металлургия, а также химическое производство

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеканал Дом.

«Согласно законодательству, предприятие должно возмещать Пенсионному фонду до достижения пенсионного возраста деньги для выплат, и происходит ситуация, когда сокращается предприятии: вместо 6000 рабочих — 300 человек. Понятно, что никаких экономических условий платить эти деньги нет. И получается, что возмещать эти пенсии приходится за счет бюджета, то есть налогоплательщиков», — заявил Шамбир.

В тоже время отмечается, что уже с 2021 года украинцам, у которых нет необходимого стажа, не будут назначать временную выплату. Также в следующем году в 60 лет на пенсию смогут выйти только те, которых уже есть 28 лет стажа.

Ранее мы сообщали, что в ПФУ грозятся заблокировать выплаты переселенцам.