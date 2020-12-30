Биткоин почти 29 000 долларов: курс BTC с новым рекордом

Курс BTC растет третью неделю подряд, и это, безусловно, может быть очень успешным периодом праздников

Время чтения: 57 Секунд

Во время сессии среды биткоин добавляет еще 4% (более 1000 долларов США) к своей стоимости и устанавливает дневной максимум в 28 599 долларов, тем самым показывая самые высокие ценовые ограничения в своей истории.

Курс BTC растет третью неделю подряд, и это, безусловно, может быть очень успешным периодом праздников.

Об этом пишет УРА-Информ.

Однако рост BTC не тянет за собой весь рынок криптовалют. ETH и BCH растут более чем на 4%, а LTC — примерно на 3%, но XRP продолжает терять около 11%, а XLM — менее 9%.

Однако общая капитализация рынка криптовалют сильно растет, увеличившись на 6% до уровня 760 млрд долларов США.

Только биткоин составляет подавляющую часть этой стоимости, а его общая рыночная стоимость в настоящее время составляет 530 миллиардов долларов.

Биткоин уже отошел от максимумов 2017 года на 45% В первой половине этого месяца инвесторы задавались вопросом, сможет ли цена BTC преодолеть исторические максимумы (ATH) с конца 2017 года и психологический барьер в 20 000 долларов.

Буквально через две недели курс BTC уже превышает максимум на 9 тысяч. долларов поднявшись с максимумов трехлетней давности более чем на 45%.

Ранее мы сообщали, что на заводе Коломойского в США майнят биткоины.