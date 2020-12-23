Как увеличить пенсию: эксперт рассказал, что делать украинцам

Можно воспользоваться третьим уровнем пенсионной системы

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Многие украинские пенсионеры жалуются на меленькие социальные выплаты. Те, кто за несколько лет станут пенсионерами уже думают, как в будущем получать пристойные деньги на пенсии.

Экономист, координатор экспертной платформы Нацбанка Украины Андрей Блинов рассказал, как можно действовать украинцам. Он отметил, что можно воспользоваться третьим уровнем пенсионной системы — добровольными взносами в негосударственные пенсионные фонды. Он сообщил, что такие фонды действуют в стране с 2003 года.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«Есть много примеров успешных таких фондов. Например, на сегодняшний день уже несколько тысяч пенсионеров получают пенсии в корпоративном негосударственном фонде Национального банка Украины», — сказал он.

Однако он добавил, что такая схема работает только в том случае, если человек немного разбираются в финансах и может дополнительно проверять, куда вкладываются его средства. Чтобы в итоге не остаться ни с чем.

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