Экономика

Как увеличить пенсию: эксперт рассказал, что делать украинцам

Виктор

Можно воспользоваться третьим уровнем пенсионной системы

Время чтения: 44 Секунд

Многие украинские пенсионеры жалуются на меленькие социальные выплаты. Те, кто за несколько лет станут пенсионерами уже думают, как в будущем получать пристойные деньги на пенсии.

Экономист, координатор экспертной платформы Нацбанка Украины Андрей Блинов рассказал, как можно действовать украинцам. Он отметил, что можно воспользоваться третьим уровнем пенсионной системы — добровольными взносами в негосударственные пенсионные фонды. Он сообщил, что такие фонды действуют в стране с 2003 года.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«Есть много примеров успешных таких фондов. Например, на сегодняшний день уже несколько тысяч пенсионеров получают пенсии в корпоративном негосударственном фонде Национального банка Украины», — сказал он.

Однако он добавил, что такая схема работает только в том случае, если человек немного разбираются в финансах и может дополнительно проверять, куда вкладываются его средства. Чтобы в итоге не остаться ни с чем.

Ранее мы сообщали, что был опубликован график работы мобильного офиса «Ощадбанка» на территории ОРДО.

Про автора:

Виктор

vikchiua@gmail.com
Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Последние статьи

Наталия

Выплаты ФОПам: украинцы начали получать деньги

В ПФУ были переданы денежные средства для 280 000 заявок

Виктор

В ОРДО увеличили пенсии: сколько теперь будут получать пенсионеры

В общей сложности на год «власти ДНР» намерены поднять пенсии на 34 процента

Виктор

В ОРДО заявили о важном шаге к развитии экономики региона: происходят важные изменения

Очередные «экономические» цели «властей» «республики»

Наталия

ФОпы грозятся нагрянуть к «95 кварталу»: требуют отмены ограничений

Представители ФОПов требуют отменить запрет на предпринимательскую деятельность при грядущем локдауне

Наталия

«Увольняются десятки человек»: ОРЛО теряет кадры на шахтах и заводах

В течение рабочей недели увольняются десятки человек. Причины аналогичные — задержки зарплат и скотское отношение к шахтерам.

Наталия

Новая стоимость газа: в Украине утвердили новые тарифы на распределение

Новые тарифы уже были официально утверждены для 19 газотранспортных компаний украинского государства

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap