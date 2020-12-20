Экономика

Пенсионные выплаты поднимут в несколько этапов: как вырастут пенсии

Наталия

Пенсионные выплаты на территории украинского государства в грядущем году будут повышены. Власти будут проводить повышение пенсий в несколько этапов. Об этом рассказала в эфире телеканала «Украина 24» министр социальной политики Марина Лазебная, передает УРА-Информ. «Программа повышения пенсий будет происходить в следующем году в несколько этапов. Первое — в связи с тем, что повышается пенсия для людей, которым […]

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Пенсионные выплаты на территории украинского государства в грядущем году будут повышены. Власти будут проводить повышение пенсий в несколько этапов. Об этом рассказала в эфире телеканала «Украина 24» министр социальной политики Марина Лазебная, передает УРА-Информ.

«Программа повышения пенсий будет происходить в следующем году в несколько этапов. Первое — в связи с тем, что повышается пенсия для людей, которым 65 лет и полный стаж. Минимальная выплата растет на 400 грн – сейчас 2000 грн, будет 2400. Потом у нас будет индексация пенсий, потом будет повышение работающим пенсионерам, автоматический перерасчет в апреле. В июле будет программа повышения пенсий для возраста 75+, повышается на 400 грн, и два перерасчета минимальных пенсий в связи с прожиточным минимумом – с июля и декабря», — отметила Лазебная.

Также министр отметил, что в грядущем году крайним важным является проиндексировать пенсионные выплаты.

Ранее стало известно, что Министерство социальной политики Украины имеет в планах изменить систему финансирования льготных пенсионных выплат, которые предназначены для граждан Украины, которые работают на предприятиях с вредными или тяжелыми условиями работы.

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Наталия

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