Пенсии для льготников: в Минсоц анонсировали повышения ЕСВ для 10 000 компаний

Министерство социальной политики Украины имеет в планах изменить систему финансирования льготных пенсионных выплат, которые предназначены для граждан Украины, которые работают на предприятиях с вредными или тяжелыми условиями работы. Согласно законопроекту №4408, который предусматривает собой введение на территории украинского государства профессиональной накопительной системы, вместо компенсации ПФУ сумм льготных пенсионных выплат предприятия будут выплачивать повышенный Единый социальный […]

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Министерство социальной политики Украины имеет в планах изменить систему финансирования льготных пенсионных выплат, которые предназначены для граждан Украины, которые работают на предприятиях с вредными или тяжелыми условиями работы. Согласно законопроекту №4408, который предусматривает собой введение на территории украинского государства профессиональной накопительной системы, вместо компенсации ПФУ сумм льготных пенсионных выплат предприятия будут выплачивать повышенный Единый социальный взнос – 29% или 37% вместо ранее принятых 22%. Об этом в интервью LIGA.net рассказала министр социальной политики Марина Лазебная, передает УРА-Информ.

«Закон говорит работодателю: не нужно возмещать пенсии работникам, работавшим в тяжелых условиях. Вместо этого – платите больше ЕСВ. За административный персонал предприятие платит, как и прежде, 22%, за персонал, который работает во вредных условиях – повышенный ЕСВ. Если работают молодые люди до 35 лет, дополнительные средства пойдут на их собственные накопительные счета в негосударственных пенсионных фондах», – подчеркнула Лазебная.

«За 16 лет накопились большие долги предприятий перед Пенсионным фондом: из десяти предприятий, которые должны возмещать льготные пенсии, это делают только два», – добавила чиновница.

Ситуация о повышении уплаты суммы ЕСВ коснется около 10 000 украинских предприятий. Сейчас на позициях по спискам №1 и №2 в на территории страны работает немного меньше 450 000 граждан. Около 120 000 работники до 35 лет, которые попадут в накопительную систему, по словам министра.

«Фактическая нагрузка на них не изменится. Мы показали результаты расчетов до 2045 года. Там видно, что в первые 5 лет предприятиям действительно будет сложнее, но в долгосрочной перспективе их расходы на льготные пенсии уменьшаются, – пояснила Лазебная. – Проблема, что далеко не все предприятия интересует перспектива более 5 лет. Поэтому мы и говорим, что эта система для людей, им она нужна в первую очередь» — резюмировала Лазебная.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины наконец-то приняла бюджет 2021 года. В нем заложили повышение заработных плат и пенсий, а также других социальных выплат.