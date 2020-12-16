Экономика

Пенсии для льготников: в Минсоц анонсировали повышения ЕСВ для 10 000 компаний

Наталия

Министерство социальной политики Украины имеет в планах изменить систему финансирования льготных пенсионных выплат, которые предназначены для граждан Украины, которые работают на предприятиях с вредными или тяжелыми условиями работы. Согласно законопроекту №4408, который предусматривает собой введение на территории украинского государства профессиональной накопительной системы, вместо компенсации ПФУ сумм льготных пенсионных выплат предприятия будут выплачивать повышенный Единый социальный […]

Время чтения:1 Минут, 28 Секунд

Министерство социальной политики Украины имеет в планах изменить систему финансирования льготных пенсионных выплат, которые предназначены для граждан Украины, которые работают на предприятиях с вредными или тяжелыми условиями работы. Согласно законопроекту №4408, который предусматривает собой введение на территории украинского государства профессиональной накопительной системы, вместо компенсации ПФУ сумм льготных пенсионных выплат предприятия будут выплачивать повышенный Единый социальный взнос – 29% или 37% вместо ранее принятых 22%. Об этом в интервью LIGA.net рассказала министр социальной политики Марина Лазебная, передает УРА-Информ.

«Закон говорит работодателю: не нужно возмещать пенсии работникам, работавшим в тяжелых условиях. Вместо этого – платите больше ЕСВ. За административный персонал предприятие платит, как и прежде, 22%, за персонал, который работает во вредных условиях – повышенный ЕСВ. Если работают молодые люди до 35 лет, дополнительные средства пойдут на их собственные накопительные счета в негосударственных пенсионных фондах», – подчеркнула Лазебная.

«За 16 лет накопились большие долги предприятий перед Пенсионным фондом: из десяти предприятий, которые должны возмещать льготные пенсии, это делают только два», – добавила чиновница.

Ситуация о повышении уплаты суммы ЕСВ коснется около 10 000 украинских предприятий. Сейчас на позициях по спискам №1 и №2 в на территории страны работает немного меньше 450 000 граждан. Около 120 000 работники до 35 лет, которые попадут в накопительную систему, по словам министра.

«Фактическая нагрузка на них не изменится. Мы показали результаты расчетов до 2045 года. Там видно, что в первые 5 лет предприятиям действительно будет сложнее, но в долгосрочной перспективе их расходы на льготные пенсии уменьшаются, – пояснила Лазебная. – Проблема, что далеко не все предприятия интересует перспектива более 5 лет. Поэтому мы и говорим, что эта система для людей, им она нужна в первую очередь» — резюмировала Лазебная.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины наконец-то приняла бюджет 2021 года. В нем заложили повышение заработных плат и пенсий, а также других социальных выплат.

Про автора:

Наталия

natasha.dudka8@gmail.com
Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
100 %
0 0
В, , ,

Последние статьи

Виктор

Бюджет 2021 года: стало известно, кому повысят зарплаты и соцвыплаты

Верховная Рада наконец-то приняла бюджет 2021 года. В нем заложили повышение заработных плат и пенсий, а также других социальных выплат. Министр финансов Сергей Марченко рассказал...
Наталия

Пушилин под прицелом: РФ начала массово проверять заводы в ОРДЛО

На территориях временно окккупированной восточной Украины начались массовые проверки на заводах. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на местные паблики. Там отмечают, что проверку проводят...
Наталия

Помощь ФОПам во время локдауна: за сутки поступило более 33 000 заявок

Уже более 33 000 граждан Украины успешно подали свои заявления для оформления единовременной материальной помощи для ФЛП, а также наемным работникам. Об этом сообщает УРА-Информ...
Наталия

В Минэкономики рассказали, как владельцам бизнеса вернуть уплаченный в 2020 ЕСВ

В Украине стартовала очередная программа компенсации для бизнеса из-за усиления карантинных ограничений в связи с пандемией коронавирусной инфекции нового поколения. Это единовременная компенсация субъектам хозяйствования,...
Виктор

Что будет с ценами на газ в январе: украинцев снова предупредили

Уже в январе украинцев ждет очередные повышения оплат за коммунальные услуги. Речь идет цене на газ. Бывший министр по вопросам ЖКХ, народный депутат от "Батькивщины"...
Виктор

Цены на продукты: чего ожидать украинцам перед локдауном

Перед Новым годом и Рождеством в Украине по традиции цены идут вверх. Теперь же к ним добавится ожидаемый локдаун с восьмого января. Чего-же ждать украинцам?...
Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap