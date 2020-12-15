Пушилин под прицелом: РФ начала массово проверять заводы в ОРДЛО

На территориях временно окккупированной восточной Украины начались массовые проверки на заводах. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на местные паблики. Там отмечают, что проверку проводят аудиторы и финансисты из Российской Федерации. Их целью является проверка финансово-экономической ситуации на заводах временно оккупированных территорий Донбасса. «Вроде бы обычная процедура, но не в этот раз. В свете последних событий, […]

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На территориях временно окккупированной восточной Украины начались массовые проверки на заводах. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на местные паблики.

Там отмечают, что проверку проводят аудиторы и финансисты из Российской Федерации. Их целью является проверка финансово-экономической ситуации на заводах временно оккупированных территорий Донбасса.

«Вроде бы обычная процедура, но не в этот раз. В свете последних событий, связанных с забастовками рабочих заводов и шахт, россияне взялись капитально проверять деятельность нынешней „власти“. Конечно не ясна реальная причина начала поверки. Но это не столь важно. По мнению специалистов, которые осуществляют данную проверку, было установлено, чем больше угля продавалось „донецкой республикой“, тем меньше денег проходило через „центральный республиканский банк“», — сказано в сообщении одного из местных пабликов.

По их иданным, проверка уже установила непрозрачность расчетов. Цена оборудования, которое было поставлено на местные заводы была критически завышена. В то время, как стоимость самого угля оказалась сильно заниженой. Это, безусловно, и вызвало подозрения.

«Поэтому все шахты имеют миллионные долги за оборудование и фактически все они банкроты. А в случаи банкротства, как мы знаем, шахту или же завод надо закрывать, а все оборудование распродать под шумок», — отмечают местные издания.

Комиссия, которая приехала на территории ОРДЛО занимается установкой лиц, которым уходили огромные суммы денег безосновательно.

«На сколько уже известно там есть прямые связи „руководства“ „донецкой республики“ с „Министерством промышленности“ и „Внешторгсервисом“, через которые денежные потоки шли в Россию. Остается главный вопрос — Кто эти люди? Каким боком они имеют отношения ко всему этому? И когда это все закончится?» — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в РФ готовы выдавать паспорта жителям временно оккупированных территорий восточной Украины. Однако, сделать это можно лишь при условии наличия «паспорта ДНР».