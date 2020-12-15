Помощь ФОПам во время локдауна: за сутки поступило более 33 000 заявок

Уже более 33 000 граждан Украины успешно подали свои заявления для оформления единовременной материальной помощи для ФЛП, а также наемным работникам. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой информации. «С момента запуска услуги сотни тысяч пользователей одновременно пытаются подать заявление. Сейчас есть более 1000 запросов в секунду. Это повлияло на стабильность работы […]

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Уже более 33 000 граждан Украины успешно подали свои заявления для оформления единовременной материальной помощи для ФЛП, а также наемным работникам. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой информации.

«С момента запуска услуги сотни тысяч пользователей одновременно пытаются подать заявление. Сейчас есть более 1000 запросов в секунду. Это повлияло на стабильность работы приложения и портала Дия», – подчеркнули в ведомстве.

Граждане Украины могу подавать заявки через приложение «Дия», или же на официальном сайте. Заявления на получения помощи от государства во время карантинных ограничений принимаются с 14 до 31 декабря включительно.

Ранее стало известно, что 14 декабря, официальный украинский портал «Дия» начал принимать заявки на получение помощи от государства в размере 8 тысяч гривен. Помощь будет одноразовой и будет выплачена в связи с карантинными ограничениями из-за которых страдает малый бизнес. Такой услугой уже воспользовались более 5 тысяч граждан страны.