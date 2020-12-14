Общество Экономика

Пополняя Госбюджет: за неделю украинцы получили штрафов почти на полмиллиона

Наталия
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На территории Украины за прошедшую неделю сотрудники правоохранительных органов составили 14 тысяч административных протоколов за нарушение масочного режима, который введен на время карантинных ограничений. В государственный бюджет в результате таких действий поступило почти полмиллиона гривен.

Такие данные озвучили в Нацполции, обнародавала их пресс-служба Офиса президента Украины, передает УРА-Информ.

«В Национальной полиции Украины сообщили, что за неделю было составлено 14 тыс. протоколов за нарушение масочного режима в общественных местах, в бюджет уплачено 465 тыс. грн штрафов», — отметили в ведомсвте.

Стоит напомнить, что еще шестого ноября Верховной радой Украины был принят законопроект, который предусматривает введение штрафов от 170 до 255 грн за отсутствие маски в общественных местах и транспорте. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 19 ноября.

Ранее сообщалось, что на текущей неделе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступит перед народными избранниками во время часа вопросов к правительству.

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Наталия

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