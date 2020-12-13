Экономика

В Украине существенно повыситься пенсия: министр разъяснила кому ждать прибавлений уже с 1 января

Наталия
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По всей территории Украины уже с первого января 2021 года планируется существенное повышение пенсионных выплат. Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная, передает УРА-Информ.

«Первое повышение будет 1 января. Оно будет касаться пенсионеров, которым исполнилось 65 лет и у которых стаж 30 лет у женщин и 35 у мужчин», — отметила Лазебная.

Таким образом, как она отметила, в министерстве повысят минимальные пенсионные выплаты. Возрастут они существенно, на 400 грн.«То есть если сегодня у кого-то пенсия 2000 грн, то с января она повысится до 2400 грн. Такой первый шаг будет сделан. Далее мы надеемся, что примем индексацию, она запланирована, на июнь есть дополнительная программа повышения пенсий тем пенсионерам, кому исполнилось 75 лет. Главное, чтобы хватило экономического ресурса», — заявила Лазебная.

«То есть если сегодня у кого-то пенсия 2000 грн, то с января она повысится до 2400 грн. Такой первый шаг будет сделан. Далее мы надеемся, что примем индексацию, она запланирована, на июнь есть дополнительная программа повышения пенсий тем пенсионерам, кому исполнилось 75 лет. Главное, чтобы хватило экономического ресурса», — уточнила чиновница.

Ранее сообщалось, что первого декабря, на территории Украины поднимается размер прожиточного минимума для населения. Рост данного показателя непременно повлияет и на другие выплаты граждан. В частности, на оклады сотрудников государственных структур, пенсионные выплаты, государственные пособия, размеры алиментов и декретных, вырастут и выплаты по безработице. 

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Наталия

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