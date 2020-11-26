В Нафтогазе назвали стоимость газа на декабрь

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ООО «Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украина» оставила стоимость голубого топлива для населения страны на уровне 6,33 гривны / куб. м.

Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу «Нафтогаза».

Стоит отметить, что компания также оставила цену по тарифу «Годовой» на 6,45 гривны/куб. м газа.

«Оставить цены на уровне ноября позволяет европейская конъюнктура, достаточно теплая погода и тот факт, что оптовая цена голубого топлива не изменилась…Тарифы на газ от газоснабжающей компании действуют только для клиентов компании. Сейчас наша доля рынка составляет примерно 2,5%», — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что украинцев, что откажутся устанавливать счетчики на газ ждет подорожание голубого топлива.

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