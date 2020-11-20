Экономика

Уже в 2021 часть украинцев может остаться без пенсий: у кого могут возникнуть проблемы

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Уже в следующем году у части украинцев могут возникнуть проблемы с пенсиями. Речь идет о тех, кто надеется получить социальную пенсию.

Так только до конца текущего года, пожилые люди, которым уже исполнилось 60, могут подать документы на социальную пенсию. Речь идет о тех пенсионерах, у которых нет необходимого стажа, чтобы получать обычную пенсию.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Хвиля.

Согласно постановлению Кабинета министров под номером 1098 уже с января следующего года назначение социальных пенсий отменят.

Отметим, что согласно действующему закону, чтобы выйти на пенсию в 2020 году в 60 лет нужно иметь стаж не менее 27 лет. В тоже время если стаж составляет от 17 до 27 лет, то на пенсию можно выйти в 53 года. В вот при стаже от 15 до 17 уже в 65.

В тоже время, сейчас еще есть возможность пойти на пенсию в 60 лет, если есть 15 лет стажа. Для это необходимо оформить социальную выплату. Однако такая норма будет действовать только до января следующего года. После этого часть украинцев рискует и вовсе остаться без помощи.

Ранее мы сообщали, что часть пенсионеров уже в декабре получит небольшую прибавку.

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