Экономика

Ахметов вновь на коне: Азовсталь выиграла суд с налоговой на 320 млн

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Украинский Верховный Суд дал отказ в удовлетворении кассационной жалобы Государственной налоговой службы Украины и оставил без изменений решение, которое было принято ранее. Данным решением иск ЧАО «Металлургический комбинат «Азовсталь» был удовлетворен, а также было отменено решение налоговой службы о сокращении бюджетного возмещения по НДС в размере 213,4 млн грн и 106,7 млн грн штрафа. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на Finbalance.

Металлургический комбинат Азовсталь входит в группу Метинвест, которая принадлежит Вадиму Новинскому и Ринату Ахметову.

Стоит отметить, что ранее и другие предприятия, которые связаны с этими чиновниками выиграли ряд споров в суде с налоговиками.

Компании Ахметова ранее оставили без изменений решение, которым был удовлетворен иск ООО «Метинвест-Ресурс» и отменено налоговые уведомления-решение об увеличении суммы денежного обязательства по налогу на прибыль на 335,1 млн грн. Тогда апелляционная жалоба была подана Офисом крупных плательщиков налогов. Также суд оставил свое решение в этом деле относительно уменьшении суммы отрицательного значения объекта налогообложения налогом на прибыль на 10 млн грн без изменений.

Помимо этого, суд простил ЧАО «Авдеевский коксохимический завод» налоговых обязательств на сумму 873,6 млн грн.

Также судом было принято решение об удовлетворении иска ЧАО «Енакиевский металлургический завод» к Офису крупных плательщиков налогов и взыскал с госбюджета в пользу истца сумму равную 106,7 млн грн, также была насчитана и пеня в размере 105,9 млн грн.

Также известно, что в КСУ признали незаконным привлечение к ответственности за ложь в декларациях.

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