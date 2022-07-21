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В США раскрыли, сколько HIMARS передадут Украине: генерал Милли назвал количество

Глава объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов генерал Марк Милли сообщил о том, что официальный Киев получит немало ракетных комплексов для защиты Украинского государства.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

«Украине в целом предоставят больше 20 HIMARS. 12 из них уже находятся на территории нашей страны», – коротко сообщили представители пресс-службы Вооруженных сил.

Особенность вышеупомянутых ракет заключается в том, что они могут бить врага на расстоянии до 300 километров. Иными словами, ВСУ получат возможность бить ракетными ударами по тыловым позициям оккупантов, разрушая их боевую технику, а также припасы.

При этом пока неизвестно, применялись ли HIMARS за все время войны. К сожалению, информация по поводу этого не уточняется. Тем не менее, ряд экспертов наряду с политиками говорят о том, что такое вооружение сможет по достоинству помочь нашей армии.

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