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Разведка сообщила о том, сколько раз в Кремле говорили о ядерном ударе по Украине: доклад «МИ-6»

Как известно, Российская Федерация ведет достаточно жесткую войну против Украинского государства. Помимо явных актов геноцида народа в Буче, Мариуполе, Ирпене, ВС РФ так же наносят удары по дальним от линии фронта городам. Но, что еще более возмутительно, если прав инсайдер, в Кремле даже поднимали тему о ядерных ударах.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «УРА-Информ».

«МИ-6 предоставили разведывательные данные в Офис Президента, а также Генеральный штаб. В них говорится о том, что в Кремле уже дважды поднимался тему касательно ударов тактическим ядерным оружием по позициям Вооруженных сил Украины на восточном фронте. Задумывалось это в качестве элемента устрашения», – сообщил источник.  

Что примечательно, до сих пор неясно, решится ли президент Российской Федерации Владимир Путин на подобный шаг или же нет. К сожалению, эксперты расходятся во мнении, поскольку все не проплаченные специалисты сходятся во мнении о том, что президент РФ попросту сошел с ума, и с рациональной точки зрения его действий уже не понять.

Напомним, Кива анонсировал госпереворот в Украине: коллаборант отличился странным заявлением.

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