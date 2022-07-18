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Генерал Ходжес назвал дату, когда ВСУ смогут отбросить войска РФ на довоенные позиции

Американский военнослужащий, который командует войсками США в Европе, сообщил о том, что Вооруженные силы Украины будут способны отбросить оккупантов России на далекие дистанции уже относительно скоро.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Реальный Киев», передает «УРА-Информ».

«Украина сумеет откинуть войска Российской Федерации на довоенные позиции в 2023 году. Это фактически сведет на нет все территориальные приобретения, которыми в данный момент Кремль гордится», – заявил Ходжес.

К сожалению, более точной даты попросту нет. Многие и вовсе надеются на то, что ближе к осени война и вовсе прекратится. Впрочем, стоит отметить, что ключевым камнем преткновения  в вопросе войны всегда были территории, которые заняли оккупанты из Российской Федерации.

Если же ВСУ, в самом деле, сумеют отбросить военных РФ на позиции до 24 февраля 2022 года, то, вероятно, официальный Киев будет снова заинтересован в том, чтобы начать мирные переговоры с Россией.

Напомним, Кремль выставил Украине требования для прекращения войны: Руденко отличился скандальным заявлением.

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