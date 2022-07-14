Из-за ракетного обстрела Винницы погиб ребенок: СМИ опубликовали страшные кадры с места трагедии

Российская Федерация совершила еще один акт геноцида против Украинского государства. На сей раз Кремль решил ударить по Виннице – городу, который находится в сотнях километрах от линии фронта. Что ужаснее всего, вследствие преступного удара был убит ребенок, а также сильно покалечена мать.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Реальная Война», передает «УРА-Информ».

«Данную фотографию должен увидеть весь мир. Вероятно, пред нами оторванная нога матери ребенка, который погиб. Люди утверждают, что ему не было даже года…Какие объяснения могут быть этому? Такого не может происходить в 21 веке. Попросту не может!», – эмоционально написали в источнике.

В Российской Федерации прокомментировали же, что уничтожили в Виннице одну из воинских частей. Более того, некоторые коллаборанты и пропагандисты РФ даже начали радоваться такому исходу событий, и писать, что украинцы должны прочувствовать то, как Донбасс жил 8 лет.

Безусловно, столь сумасшедшим высказываниям нашлись ответы в лице миллионов украинцев, которые пожелали ключевым деятелям Кремля смерти.

Напомним, Данилов ответил на вопрос о полном освобождении территории Украины: в СНБО сделали важное заявление.