В сторону Херсонщины отправилась колонна техники оккупантов РФ: очевидцы сняли видео

Стало известно о том, что Кремль послал в сторону Херсона колонну военной техники, которая, очевидно, будет сражаться с Вооруженными силами Украины. Более того, видеоролики с военными машинами начали расходиться в соцсетях.

Время чтения: 40 Секунд

Об этой информации сообщила официальная телеграм-служба Украины, передает «УРА-Информ».

«Местные СМИ сообщают о том, что через Мелитополь в сторону Херсонской области движется большая колонна военной техники оккупантов из Российской Федерации», – сказано в сообщении.

К сожалению, причины, мотивы и прочее так и не было выяснено. Иными словами, никто не знает, для чего именно Кремль перебрасывает такое количество техники на южное направление. Самое очевидное здесь то, что подобные машины используются для перевозки вооружения, а также личного состава.

Некоторые эксперты не исключают, что это связано в связи с недавним заявлением Зеленского и Минобороны об освобождении Юга Украины. Впрочем, точная причина, увы, пока неизвестна. Общественность, в свою очередь, надеются только на то, что ВСУ, действительно, смогут выбить оккупантов с нашей земли.

Напомним, в армии РФ начались серьезные проблемы: СМИ рассказали, кто уже отказывается воевать в Украине.