У ВСУ большое достижение на Херсонщине: СМИ рассказали, что военные смогли уничтожить

Вооруженным силам Украины удалось разбомбить один из ключевых командных пунктов оккупационных сил Российской Федерации на территории Херсонской области. Что примечательно, данную информацию удалось узнать благодаря перехвату разведки.

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Об этом сообщила официальная телеграм-служба Украины, передает «УРА-Информ».

«ВСУ уничтожили «самое главное» командование оккупантов на Херсонщине. Это перехват Главного управления разведкой. Во время телефонного разговора военнослужащий ВС РФ жалуется своему товарищу, что ВСУ удачно отработали по позициям командования орков. В итоге имеется 12 умерших», – сказано в сообщении.

К сожалению, на этом фоне пока неясно, как это в существенной мере поможет Вооруженным силам Украины в продвижении. Впрочем, если один из ключевых командных пунктов был разгромлен, у оккупантов могут начаться проблемы с логистикой и связью, что будет весьма на руку Вооруженным силам Украины.

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