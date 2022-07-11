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Зеленский издал указ об освобождении Юга Украины: Резников сказал, какой прорыв готовится

Президент Украины Владимир Зеленский принял серьезное решение, которое, скорее всего, может повлиять на всю историю страны. Министр обороны Алексей Резников сказал, что ВСУ было приказано освобождать фактически все южное направление фронта.

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Об этой информации сообщила официальная телеграм-служба Украины, передает «УРА-Информ».

«Владимир Зеленский приказал военным деоккупировать прибрежные районы на юге. Для этого Украина собирает миллионные боевые силы. Такое заявление сделал глава Минобороны Резников», – сказано в сообщении.

Известно, что прибрежные районы на юге непосредственно касаются Херсонской области. При этом северная часть южного фронта находится почти на границе с Днепропетровской областью. Юг Херсонщины, в свою очередь, был оккупирован еще в первые дни февраля.

С того времени немало прибрежных населенных пунктов были вынуждены жить под оккупацией РФ. Тем не менее, люди теперь очень надеются на то, что оккупантов удастся выбить с той территории.

Напомним, Путин объяснил, почему начал “спасать” Донбасс.

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