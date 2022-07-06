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РФ начали массированное наступление на Славянск: источник сообщил, как будут действовать оккупанты

Источники из Офиса Президента начали говорить о том, что глава государства Владимир Зеленский был осведомлен насчет наступления армии РФ на город Славянск. Кроме того, по заявлению инсайдера, у РФ есть особый вид тактики.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Легитимный», передает «УРА-Информ».

«Начали идти сплетни от наших инсайдеров, что Зеленскому доложили о массированном наступлении россиян на Славянск. Существует даже примерная стратегия, что ВС РФ намерены брать в оперативное окружение сразу несколько точек: Славянск, Краматорск, Дружковку, Константиновку, а также Торецк. Это будет своеобразным логическим завершением всей Северодонецкой петли, которая еще временем ранее была начата», – сказано в сообщении.

При этом источник добавил, что поступают тревожные сведения и касательно южного направления. Если инсайдер прав, то ВС РФ могут попробовать прорвать линию ВСУ на Херсонском направлении.

Так же ключевой целью ВС РФ является провоцирование паники в рядах Вооруженных сил Украины. Однако, к счастью, в Генеральном штабе уже готовятся к подобному ходу Кремля.

Напомним, в Минобороны Украины сделали заявление о призыве женщин: ВСУ приняли важное решение.

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