В кресло премьера Украины «метит» новый человек: источник сообщил, кто он, и чем известен

Как известно, на посту премьера Украинского государства в данный момент находится Денис Шмыгаль. Однако поступила информация, что уже сейчас туда хочет прорваться один человек из ближнего окружения президента страны Владимира Зеленского.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «УРА-Информ».

«Наш источник в Офисе Президента поведал, что Кирилл Тимошенко метит на место премьера Украины. Для этого он начал кампанию в средствах массовой информации. Более того, у него есть договор с ЛОМами касательно публикаций контента против Шмыгаля», – сказано в начале сообщения.

Далее источник добавил, что Тимошенко прекрасно осознает, какую помощь готовит Запад для Украины. Потому он предложил Зеленского прийти к объединению всего под единым брендом «Большая стройка». По задумке, именно он должен при этом курировать все процессы в Кабинете министров.

Напомним, спецслужбы РФ начали кампанию по подкупу политических элит Украины: источник раскрыл детали.