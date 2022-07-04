Зеленского уговаривают отправить Кабмин в отставку: появилось сообщение об активизации Тимошенко

Активный деятель Офиса Президента и по совместительству помощник лидера страны Владимира Зеленского по имени Кирилл Тимошенко уговаривает главу государства совершить довольно резкий поступок. Речь идет о том, чтобы отправить весь Кабинет министров в отставку.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «УРА-Информ».

«Наш источник в Офисе Президента поведал, что Кирилл Тимошенко начал уговаривать Зеленского отправить Кабмин полностью в отставку уже этой осенью. Для этого им была заказана редакционная статья в УП, дабы сформировать социальное мнение», – сказано в сообщении.

К сожалению, пока неясно, какое принял решение Зеленский, и будет ли оно вообще им рассмотрено. В данный момент Зеленский вместе с другими экспертами больше вовлечены в проблему прямой агрессии по отношению к Украине. Стороны намереваются прийти к перемирию, чтобы обезопасить людей. Однако, к сожалению, в данный момент подходы ОП являются малоэффективными.

Напомним, Арестович жестко отреагировал на очередной обстрел многоэтажки в Украине.