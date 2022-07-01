На территории Европы может возникнуть еще одна горячая точка: СМИ раскрыли, какое заявление сделал глава Хорватии

В Украине достаточно тревожно отреагировали на заявление лидера Хорватии Зорана Милановича о том, что существует еще одна опасность. Однако на сей раз речь касается не Российской Федерации, а Боснии и Герцеговины.

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Об этой информации сообщила официальная телеграм-служба Украины, передает «УРА-Информ».

«В Европе может появиться еще одна горячая точка. Президент Хорватии Зоран Миланович на саммите в Мадриде предупредил всех присутствующих лидеров стран-членов НАТО. Он сказал, что существует определенная опасность дестабилизации ситуации в Боснии и Герцеговине», – сказано в сообщении.

К сожалению, неизвестно, что имел в виду Миланович. Эксперты начали выдвигать ряд теорий. Одни говорят о том, что Хорватия догадывается о внутренних проблемах внутри вышеупомянутого государства. С другой стороны, специалисты не исключают, что проблемы внутри может создать и сама Хорватия. Самые радикальные мнения говорят о том, что Хорватия может повторить чуть ли не кремлевский сценарий на территории Боснии и Герцеговины.

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