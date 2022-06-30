Украина подписала «транспортный безвиз» с ЕС: СМИ рассказали, что будет доступно для людей

Власти Украинского государства в очередной раз продемонстрировали, что наша страна идет на сближение с Европейским Союзом. Был подписан совсем недавно так называемый «транспортный безвиз», который откроет целый ряд возможностей для наших людей.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Днепр Оперативный», передает «УРА-Информ».

«Украина подписала соглашение с Евросоюзом касательно либерализации автоперевозок. Благодаря этому перевозчики из Украины отныне не будут нуждаться в том, чтобы получить разрешение на транзитные перевозки по странам ЕС. То же самое касается поездок в двустороннем порядке. Теперь водители смогут без всяких препятствий предоставлять грузы для европейских рынков», – сказано в сообщении.

В свою очередь, заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем добавил, что отныне автоперевозчики Украины полноценно приравнялись к своим коллегам из Евросоюза.

Напомним, Россия представляет наибольшую угрозу для стран НАТО – Дуда.