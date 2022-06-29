Дайджест

Ярош выдвинул ультиматум Пескову: экс-политик сообщил, что происходит с армией РФ в Украине

Заявление Дмитрия Пескова, кремлевского спикера про возможность закончить войну, но в обмен на поражение Украины говорит о серьезных проблемах РФ в этой войне.  На подобный момент обратил внимание бывший глава «Правого Сектора».

Время чтения: 1 Мин. , 7 Секунд

Об этой информации сообщил Ярош в своем «Фейсбуке», передает «УРА-Информ».

“Снова увидели маразматическое заявление путинской подстилки Пескова про возможность окончить войну в случае капитуляции Украины”. И казалось бы, эти тупые слова говорят о том, что путинским прошмандовкам полный пипец. Все то, что задействовал путин в этой войне — валилось крахом. И все эти месседжи “вторая армия мира”, “потерь нет”,”все живы, но не выходят на связь”,— полный маразм больного государства», – сообщил Ярош в начале.

Далее он дополнил, что в случае не капитуляции России, все военные «эрэфовцы» будут жестоко уничтожены. По его словам, это касается фактически всех, до единого.

“Безусловно, впереди еще много дней войны, но “вторая армия мира” пробуксовывает и каждый день теряет солдат, а так же технику. Постепенно придет расплата за все злодеяния, которые солдаты рф творили с 24 февраля”,— объяснил Ярош.

Далее он подытожил, что такое поведение кремлевских собак говорит о том, что они уже явно поняли, что они — куски мяса, брошенные на чужой земле и не нужны великой державе.

“Мы теряем многих лучших граждан Украины, орки будут продолжать убивать, насиловать, грабить, захватывать города и села. Но постепенно приходит кара. Украинский Дух и Воля к Победе уверенно и жестко ломают хребет диктаторскому плану. Им от этого больно. Мы убьем их всех”,— закончил представитель Минобороны Украины.

Напомним, у Украины заканчиваются снаряды для советской артиллерии, а пушек для натовских боеприпасов не хватает.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Начался ракетный террор со стороны РФ – Арестович предупредил, с чем придется столкнуться украинцам

Один из ключевых представителей Офиса Президента Алексей Арестович сообщил о том, что Кремль начал своеобразный «ракетный террор». Более того, он сказал, что может ожидать не только жителей столицы, но и всех украинцев.

В Запорожской области двое мужчин демонстративно сорвали флаг РФ: ВСУ показали, что с ними сделали после этого

Стало известно, что в одном из населенных пунктов Запорожской области близ Токмака произошел инцидент, на который обратили внимание как представители ВСУ, так и ВС России. Мужчины решили проявить гражданскую позицию и сорвали флаг оккупантов с учебного заведения.

Каждый метр захваченной земли в Украине залит кровью оккупантов: Залужный признался, какая обстановка на фронте

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный написал трогательный пост, в котором рассказал о том, с чем сталкиваются воины на передовой. Более того, он рассказал о том, какую цену платят оккупанты, чтобы продвигаться вглубь страны.

Путин скоро может объявить о конце войны в Украине: дипломат сообщил важные данные

Кремлевский лидер планирует объявить «победу» в войне на Украине, несмотря на ситуацию на фронте.

Военных РФ начали расстреливать в Херсоне: СМИ рассказали о нашумевшем случае

Встреча в одной из оккупированных РФ регионов, а именно в Херсонских области закончилась весьма печально для трех российских солдат. Выяснилось, что их попросту в упор расстреляли за то, что они являются оккупантами.

Подросток в Мариуполе сорвал флаг РФ: СМИ рассказали, что с ним случилось после этого

В разрушенном Мариуполе подросток сорвал со здания российский флаг и сбросил его вниз. Общественность сразу же заинтересовалась личностью молодого человека, а некоторые уже начали делать заявления с агрессивными призывами.