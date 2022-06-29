Ярош выдвинул ультиматум Пескову: экс-политик сообщил, что происходит с армией РФ в Украине

Заявление Дмитрия Пескова, кремлевского спикера про возможность закончить войну, но в обмен на поражение Украины говорит о серьезных проблемах РФ в этой войне. На подобный момент обратил внимание бывший глава «Правого Сектора».

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Об этой информации сообщил Ярош в своем «Фейсбуке», передает «УРА-Информ».

“Снова увидели маразматическое заявление путинской подстилки Пескова про возможность окончить войну в случае капитуляции Украины”. И казалось бы, эти тупые слова говорят о том, что путинским прошмандовкам полный пипец. Все то, что задействовал путин в этой войне — валилось крахом. И все эти месседжи “вторая армия мира”, “потерь нет”,”все живы, но не выходят на связь”,— полный маразм больного государства», – сообщил Ярош в начале.

Далее он дополнил, что в случае не капитуляции России, все военные «эрэфовцы» будут жестоко уничтожены. По его словам, это касается фактически всех, до единого.

“Безусловно, впереди еще много дней войны, но “вторая армия мира” пробуксовывает и каждый день теряет солдат, а так же технику. Постепенно придет расплата за все злодеяния, которые солдаты рф творили с 24 февраля”,— объяснил Ярош.

Далее он подытожил, что такое поведение кремлевских собак говорит о том, что они уже явно поняли, что они — куски мяса, брошенные на чужой земле и не нужны великой державе.

“Мы теряем многих лучших граждан Украины, орки будут продолжать убивать, насиловать, грабить, захватывать города и села. Но постепенно приходит кара. Украинский Дух и Воля к Победе уверенно и жестко ломают хребет диктаторскому плану. Им от этого больно. Мы убьем их всех”,— закончил представитель Минобороны Украины.

Напомним, у Украины заканчиваются снаряды для советской артиллерии, а пушек для натовских боеприпасов не хватает.