Начался ракетный террор со стороны РФ – Арестович предупредил, с чем придется столкнуться украинцам

Один из ключевых представителей Офиса Президента Алексей Арестович сообщил о том, что Кремль начал своеобразный «ракетный террор». Более того, он сказал, что может ожидать не только жителей столицы, но и всех украинцев.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Реальный Киев», передает «УРА-Информ».

«Начался ракетный террор со стороны России. Если были замечены удары ракетами со стороны Республики Беларусь, то я почти уверен, что они будут продолжаться», – сообщил Арестович.

Далее источник добавил, что жителям всей Украины в крайнем порядке рекомендуют во время воздушной сирены быть в укрытиях, поскольку системы ПВО могут сбить далеко не все снаряды, посылаемые Российской Федерацией.

Кроме того, стоит отметить, что в последние несколько дней попадания ракет по жилым домам и массовым скоплениям людей значительно участились. На этом фоне появилась информация о том, что глава Кремля Владимир Путин дал приказ ВС РФ о контрнаступлении.

Напомним, Москва паникует: эксперт объяснил массированные ракетные обстрелы Украины.