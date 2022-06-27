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В Запорожской области двое мужчин демонстративно сорвали флаг РФ: ВСУ показали, что с ними сделали после этого

Стало известно, что в одном из населенных пунктов Запорожской области близ Токмака произошел инцидент, на который обратили внимание как представители ВСУ, так и ВС России. Мужчины решили проявить гражданскую позицию и сорвали флаг оккупантов с учебного заведения.

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Об этой информации сообщил полковник ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц» в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

Отмечается, что русские оккупанты установили флаг на одной из школ в Запорожской области. Безусловно, об этом, скорее всего, даже никого не спрашивали. Тем не менее, небезразличные граждане Украины увидели вражеский флаг. После этого они попросту его сбросили. Но, к сожалению, кто-то доложил о случившемся.

Двоих людей нашли. После чего своеобразно устроили им так называемый «урок патриотизма»: заставили извиняться и водружать стяг на свое место. Более того, их даже назначили «хранителями» данного флага. На этом фоне «Штирлиц» весьма своеобразно отреагировал на случай.

«Настоящая суть рашистов. Против безоружных людей под конвоем и с автоматами. Благодарю этих мужчин за их позицию, и что сорвали тряпку – триколор», – написал полковник ВСУ.

Напомним, Россия готовит Европу к очень серьезному энергетическому кризису – Польша.

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