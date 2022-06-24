Каждый метр захваченной земли в Украине залит кровью оккупантов: Залужный признался, какая обстановка на фронте

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный написал трогательный пост, в котором рассказал о том, с чем сталкиваются воины на передовой. Более того, он рассказал о том, какую цену платят оккупанты, чтобы продвигаться вглубь страны.

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Об этой информации сообщил полковник ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц» в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

«Нам очень тяжело, ведь огневое преимущество на стороне супостата. Но, несмотря ни на что, мы держимся. Ситуация сложная, но вполне контролируемая. Мы вынуждены вести маневренную оборону, занимая более выгодные рубежи, а также позиции. Но каждый мет захваченной оккупантами земли Украины полит его кровью», – сообщил Залужный.

В конце же генерал подбодрил читателей сообщением о том, что бойцы держат строй и защищают тылы, где находятся мирные люди.

Как сообщалось ранее, российские войска на востоке Украины усилили противовоздушную оборону – ISW.