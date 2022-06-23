Путин скоро может объявить о конце войны в Украине: дипломат сообщил важные данные

Кремлевский лидер планирует объявить «победу» в войне на Украине, несмотря на ситуацию на фронте.

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Об этом пишет в своем Telegram-канале украинский дипломат и блогер Олег Шарп со ссылкой на источники в российском посольстве, передает «УРА-Информ».

Сообщается, что президент России Владимир Путин планирует объявить войну Украине за две-три недели до единственного дня выборов в России (11 сентября) в конце августа. В своем выступлении он планирует объявить о так называемой «спецоперации», хотя реальная ситуация сложилась на поле боя.

В Москве надеются, что к концу лета российские войска смогут захватить весь Донбасс, включая всю Херсонскую и Харьковскую области. Это так называемый генплан оккупантов и он не распространяется на Одесскую и Николаевскую области.

В то же время оккупанты допускают возможность потери Херсонской губернии на Правобережье и отсутствия контроля над Славянском и Краматорском.

В любом случае Путин намерен заявить, что цели «спецоперации» достигнуты. В частности, сообщается, что Украина потеряла свой военный и экономический потенциал, а многие «фашистские батальоны» уничтожены.

Затем русские начнут строить многоуровневую оборону на оккупированных территориях, пытаясь восстановить существовавшую тогда линию.

По словам дипломатов, Путин решил объявить войну в конце августа. Кремль надеется, что в «эйфории победы» народ Российской Федерации проголосует так, как призывают официальные лица на выборах 11 сентября. Но если в это время продолжатся боевые действия и гибель десятков российских солдат, результат голосования может оказаться неожиданным для властей.

Напомним, Путин собирает совет безопасности, – Песков.