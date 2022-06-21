Военных РФ начали расстреливать в Херсоне: СМИ рассказали о нашумевшем случае

Встреча в одной из оккупированных РФ регионов, а именно в Херсонских области закончилась весьма печально для трех российских солдат. Выяснилось, что их попросту в упор расстреляли за то, что они являются оккупантами.

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Об этой информации сообщило Оперативное Командование «ЮГ» в своем «Фейсбуке», передает «УРА-Информ».

Визит армии оккупантов в ресторан Херсонской области был явно плохой идеей в свете сильной украинской оппозиции в городе. Месть достигла армии вторжения. По данным ОК, трое российских солдат хотели съесть шашлык в херсонском ресторане, но были расстреляны из автоматов.

Что примечательно, данная информация не была прокомментирована или подтверждена противником. Атакующая страна решает замолчать свои потери даже за пределами боевых действий.

На этом фоне по понятным причинам личности тех, кто расстрелял оккупантов не раскрываются, поскольку оккупационные войска РФ могут им отомстить.

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