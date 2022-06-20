Подросток в Мариуполе сорвал флаг РФ: СМИ рассказали, что с ним случилось после этого

В разрушенном Мариуполе подросток сорвал со здания российский флаг и сбросил его вниз. Общественность сразу же заинтересовалась личностью молодого человека, а некоторые уже начали делать заявления с агрессивными призывами.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Украина 365», передает «УРА-Информ».

Мариуполь продолжает сопротивляться оккупации. В почти разрушенном полумиллионном городе известный среди молодежи фигурист сорвал флаг Российской Федерации и нашел для него «подходящее» место — отправил в мусорное ведро.

«Мы видели… такую ​​ткань в нашем городе. Мы решили —… нам это нужно», — прокомментировал студент, напомнив, что все оккупированные территории — это Украина.

Поступок юного героя вызвал волну угроз со стороны нападавших и их сторонников. В Интернете всплыли призывы к мести и угрозы в адрес подростка. В частности, «товарищи из Мариуполя» призывали найти парня и заставить его сшить российский флаг с гербом Российской Федерации на нем.

Напомним, Донецк без света: из-за обстрела рашистов без света осталось более 40 тыс. человек.