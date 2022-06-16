Дайджест

Будет ли Кремль проводить «референдумы» на захваченных территориях Украины: Данилов ответил на вопрос

РФ, скорее всего, не будет проводить квазиреферендумы на временно оккупированных территориях. Глава СНБО Алексей Данилов выразил уверенность, что подобный сценарий маловероятен.

Время чтения: 34 Секунд

Об этой информации сообщил «Трибун», сославшийся на росСМИ, передает «УРА-Информ».

По словам Данилова, появление информации о «референдумах» в СМИ было чем-то вроде ширмы для легитимизации незаконного присоединения регионов. Теперь же, уверяет секретань СНБО, Россия начнет назначать соотечественников в так называемые «администрации». Таким образом, агрессор даже не попробует легитимировать свои действия.

“Это классика. Поначалу взять помощь тех предателей, которые согласились на определенный период времени возглавлять органы власти, но теперь же Россия показывает свое истинное лицо”, — рассказал Данилов.

Так же, по его словам, такими действиями РФ отказывается даже от попыток легитимизировать оккупацию Украины. Данилов уверен, что Кремль собирается открыто аннексировать украинские территории.

Напомним, отчаяние Кремля растет: россияне берут практически всех подряд на военную службу.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

В РФ хотят отозвать признание еще трех стран: реакция общественности не заставила себя ждать

На территории Российской Федерации продолжают вести агрессивную, деструктивную политику по отношению к целому ряду стран. Если еще недавно отдельные власти хотели «отменить» суверенитет Литвы, то сейчас речь идет о еще 3-х государствах.

ВСУ приблизились к Херсону очень близко: военные опубликовали новое видео

Стало известно, что армия Украинского государства понемногу приближается к ключевому городу на Юге страны. Более того, речь идет уже не о десятках километров. Воинам удалось прорвать оборону врага и приблизиться уже на 10 километров от Херсона.

ЕС на пороге исторического решения по Украине: в Европе сделали важное заявление

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила достаточно радостные новости для украинской нации. Речь идет о том, чего удалось достичь Киеву за последние года, и то, как Евросоюз видит это.

В СМИ заговорили о возможной смерти Путина: западная пресса взбудоражила общественность

Сразу 4 таблоида из Великобритании Daily Star, The Sun, Mirror, а также Express сообщили о том, что глава Российской Федерации Владимир Путин уже на сегодняшний день может быть мертв. Они сослались на данные известной разведывательной службы «МИ-6».

Эксперты ответили, почему коты ходят в туалет мимо лотка: подробности

Немало людей думают, будто бы их домашние питомцы специально хотят напакостить, чтобы отомстить или просто помочиться. Однако ветеринарный бихевиорист Кэтрин Панкрац уверяет, что причины могут быть совершенно иные.

Украину ждет еще три “безвиза” с ЕС: что нужно знать

Украина намерена и дальше делать важные шаги, чтобы в будущем стать полноправным членом Европейского Союза. Для этого необходимо, сначала сделать важные шаги в каждой из важможных сфер.