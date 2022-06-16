Будет ли Кремль проводить «референдумы» на захваченных территориях Украины: Данилов ответил на вопрос

РФ, скорее всего, не будет проводить квазиреферендумы на временно оккупированных территориях. Глава СНБО Алексей Данилов выразил уверенность, что подобный сценарий маловероятен.

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Об этой информации сообщил «Трибун», сославшийся на росСМИ, передает «УРА-Информ».

По словам Данилова, появление информации о «референдумах» в СМИ было чем-то вроде ширмы для легитимизации незаконного присоединения регионов. Теперь же, уверяет секретань СНБО, Россия начнет назначать соотечественников в так называемые «администрации». Таким образом, агрессор даже не попробует легитимировать свои действия.

“Это классика. Поначалу взять помощь тех предателей, которые согласились на определенный период времени возглавлять органы власти, но теперь же Россия показывает свое истинное лицо”, — рассказал Данилов.

Так же, по его словам, такими действиями РФ отказывается даже от попыток легитимизировать оккупацию Украины. Данилов уверен, что Кремль собирается открыто аннексировать украинские территории.

Напомним, отчаяние Кремля растет: россияне берут практически всех подряд на военную службу.