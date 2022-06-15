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В РФ хотят отозвать признание еще трех стран: реакция общественности не заставила себя ждать

На территории Российской Федерации продолжают вести агрессивную, деструктивную политику по отношению к целому ряду стран. Если еще недавно отдельные власти хотели «отменить» суверенитет Литвы, то сейчас речь идет о еще 3-х государствах.

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Об этой информации сообщила официальная телеграм-служба Украины, передает «УРА-Информ».

«В России отличились новыми шедеврами. Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил отозвать признание независимости еще 3 государств: Украины, Эстонии, а также Латвии», – сказано в начале сообщения.

Далее источник решил прямым текстом выложить то, что сообщил народный избранник РФ. По его словам, власти Российской Федерации только начали с Литовского государства. Более того, он уверяет, что Литва является наиболее опасной страной для России из-за ситуации, которая связана с Калинингадским регионом и противостоянии между НАТО, а также США.

«Вот, к примеру, Украина тоже незаконно вышла из состава Советского Союза», – заключил Федоров.

Что примечательно, граждане Украины, Литвы, Латвии, а также Эстонии были возмущены подобными заявлениями. Более того, в странах НАТО и вовсе в очередной раз напомнили, что, если Кремль атакует одно из государств-членов Альянса, то это будет расцениваться в качестве нападения на весь Блок.

Напомним, Несмиян ответил, когда РФ ждет тотальный крах: эксперт уверен, что это случится очень скоро.

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