ВСУ приблизились к Херсону очень близко: военные опубликовали новое видео

Стало известно, что армия Украинского государства понемногу приближается к ключевому городу на Юге страны. Более того, речь идет уже не о десятках километров. Воинам удалось прорвать оборону врага и приблизиться уже на 10 километров от Херсона.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

«10 километров отдаляют Вооруженные силы Украины от Херсона. Херсонцы, ВСУ уже рядом! Верьте в ВСУ!», – коротко написали военнослужащие.

На представленном видеоролике же украинский военный радостно сообщает о ключевом месседже поста. Выяснилось, что определенные отряды ВСУ уже ждут приказа на атаку в направлении Херсона. Более того, военнослужащие пообещали, что украинский народ не разочаруется в их работе на передовой и все захваченные территории снова будут под контролем нации.

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