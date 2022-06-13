ЕС на пороге исторического решения по Украине: в Европе сделали важное заявление

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила достаточно радостные новости для украинской нации. Речь идет о том, чего удалось достичь Киеву за последние года, и то, как Евросоюз видит это.

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Данная информация была представлена официальным телеграм-каналом ВСУ, передает «УРА-Информ».

«Евросоюз стоит на пороге исторического решения насчет Украины. Именно это сказала Урсула фон дер Ляйен. Она сообщила, что Украине удалось много чего достичь за последние года. Однако придется сделать еще многое. По ее словам, их рекомендация будет внимательно отображать это», – сообщила представитель ЕС.

Таким образом, возможно, Украина сделала очередной шаг в сторону принятия ее в Евросоюз. Однако известно, что члены ЕС все еще предъявляют ряд требований для Украинского государства, которые необходимо выполнить. В частности, это касается демократических реформ и снижения уровня коррупции в государстве.

Напомним, в Госдуме рассказали, кому из украинских военных «грозит смертная казнь».