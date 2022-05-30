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В СМИ заговорили о возможной смерти Путина: западная пресса взбудоражила общественность

Сразу 4 таблоида из Великобритании Daily Star, The Sun, Mirror, а также Express сообщили о том, что глава Российской Федерации Владимир Путин уже на сегодняшний день может быть мертв. Они сослались на данные известной разведывательной службы «МИ-6».

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Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «УРА-Информ».

Источник из MI6 сообщил о том, что в последние недели в России используют двойника Путина. Это касается как мероприятия 9 мая, так и других событий. Более того, недавние выступления главы Кремля, возможно, были записаны заранее.

В разведке утверждают, что настоящего Путина социум уже очень давно не видел. Однако на этот счет в СМИ есть своя версия.

«Путин уже был очень болен в последние времена. Когда он умрет, то власти будут хранить в тайне новость о его смерти. Это может продолжаться неделями, если не месяцами», – сообщили в Daily Star, где сослались на важного разведчика Запада.

В конце же источник добавил, что, к сожалению, пока попросту невозможно проверить версию о смерти главы Кремля. Причина такова заключается в том, что Кремль использует его двойников, а люди, которые принимают решения за Путина, находятся в очень узком кругу и разведке сложно узнать оттуда инсайдерскую информацию.

Напомним, это уже похоже на анекдот – Береза показал обескураживающую новость из РФ.

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