Джошуа может вернуться к Усику с новым титулом: Хирн дал прогноз о третьей встрече

Фанатов бокса может ждать третий бой экс-чемпиона Энтони Джошуа против обладателя трех титулов в супертяжелом весе Александра Усика. Такой сценарий станет реальностью в случае победы Джошуа над Тайсоном Фьюри в поединке за титул WBC.

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Об этой информации сообщает Ua-football, передает «УРА-Информ».

Промоутер Джошуа Эдди Хирн сделал следующее заявление по теме:

«Пока у нас нет контактов. Усик готовится к поединку за объединение титулов на Ближнем Востоке, который пройдет грядущей весной. У меня нет сомнений, что саудовцы надеялись увидеть этот бой в декабре. Однако вместо этого Фьюри выразил готовность встретиться с Джошуа и поставить титул на кон. Именно поэтому нельзя сбрасывать со счетов вероятность третьей встречи Энтони с Александром в объединительном поединке».

Стоит отметить, что Джошуа не сразу согласился на бой, но все же обрадовался предложению от Фьюри. Их бой должен пройти в начале декабря.

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