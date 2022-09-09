У Фьюри раскрыли даты боев против Джошуа и Усика

Несмотря на все прошлые отговорки чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри нацелен сразу на два боя. Сперва он собирается встретиться с Энтони Джошуа, а затем с обладателем трех титулов Александром Усиком.

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Об этой информации сообщает Xsport, передает «УКР-Информ».

Бой с Джошуа должен состояться 26 ноября или же 3 декабря. Фьюри не собирается ждать дольше, ведь ему нужно будет подготовиться к поединку за объединение титулов. Поединок с Усиком планируется на февраль или март. Промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен сделал следующее заявление:

«Мы отправили предложение и хотим получить незамедлительный ответ. Тайсон сказал, если команда Джошуа будет медлить, значит мы пойдем дальше. Для нас приоритетным является бой против Усика, который должен пройти в феврале или марте. Фьюри не собирается драться в конце декабря. Окно возможностей для боя небольшое и это факт жизни».

Напомним, Фьюри бросил вызов Джошуа: известна причина откладывания боя с Усиком.