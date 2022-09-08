Фьюри бросил вызов Джошуа: известна причина откладывания боя с Усиком

Тайсон Фьюри уверенно решил отказаться от своих слов о завершении карьеры. Узнав о временной невозможности проведения боя с Александром Усиком за абсолютное чемпионство, Фьюри бросил вызов Энтони Джошуа.

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Об этой информации сообщает «Вечернике вести», передает «УРА-Информ».

Фанаты могут увидеть бой Фьюри против Джошуа из-за заявления Усика о нежелании выходить на ринг до 2023 года. Фьюри оказался не готов к столь длинной паузе и обратился к Джошуа:

«Джошуа, я знаю, что ты остался без пояса после поражения, хочу дать тебе возможность реабилитироваться. Я поставлю свой титул WBC на кон в нашем поединке, что скажешь?».

Однако стоит отметить, что промоутер Эдди Хирн ранее заявил, что новый бой Джошуа должен состояться в начале 2023 года. Также известно, что Джошуа пытался связаться с Уайлдером для проведения боя.

Отметим, что информация о новых связях Фьюри с WWE подтвердилась, он принял участие в последнем крупном шоу, но матчей не проводил. По одному из сценариев, Фьюри проведет пенсию именно в реслинге.