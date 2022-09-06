Джошуа раскрыл имя следующего соперника: оппонент должен сделать большой выбор

После поражения в реванше за чемпионство Энтони Джошуа готов бросить вызов новому сопернику. Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал, что соперником Джошуа может стать Деонтей Уайлдер.
Об этой информации сообщает «Корреспондент», передает «УРА-Информ».
Джошуа намерен договориться о бое против Деонтея Уайлдера. Примечательно, что в таких условиях Уайлдеру возможно придется выбирать между Джошуа и нынешним чемпионом Александром Усиком. Напомним, что Усик также изъявил желание драться с Уайлдером, если Тайсон Фьюри откажется от объединительного поединка.
Известно, что Джошуа отправил запрос на бой Уайлдеру, но ответа пока не было. Хирн сказал, что не понимает промедление с ответом. Он предположил, что Уайлдер не хочет договариваться именно с ним. Также возможно, что Уайлдеру попросту еще не показывали этого письма.
Напомним, Усик назвал имя возможного соперника и это не Фьюри: украинец объяснил возможный уход с ринга.
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