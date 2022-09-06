Бокс

Джошуа раскрыл имя следующего соперника: оппонент должен сделать большой выбор

После поражения в реванше за чемпионство Энтони Джошуа готов бросить вызов новому сопернику. Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал, что соперником Джошуа может стать Деонтей Уайлдер.

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Об этой информации сообщает «Корреспондент», передает «УРА-Информ».

Джошуа намерен договориться о бое против Деонтея Уайлдера. Примечательно, что в таких условиях Уайлдеру возможно придется выбирать между Джошуа и нынешним чемпионом Александром Усиком. Напомним, что Усик также изъявил желание драться с Уайлдером, если Тайсон Фьюри откажется от объединительного поединка.

Известно, что Джошуа отправил запрос на бой Уайлдеру, но ответа пока не было. Хирн сказал, что не понимает промедление с ответом. Он предположил, что Уайлдер не хочет договариваться именно с ним. Также возможно, что Уайлдеру попросту еще не показывали этого письма.

Напомним, Усик назвал имя возможного соперника и это не Фьюри: украинец объяснил возможный уход с ринга.

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