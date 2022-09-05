Усик назвал имя возможного соперника и это не Фьюри: украинец объяснил возможный уход с ринга

Чемпион мира в супертяжелом весе по трем версиям Александр Усик рассказал о закате своей карьеры боксера. Перед уходом он хочет встретиться с обладателем четвертого пояса Тайсоном Фьюри, но есть еще один соперник, который его интересует.

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Об этой информации сообщает «Корреспондент», передает «УРА-Информ».

Напомним, что Фьюри умышленно требует нереальных полмиллиарда за бой против Усика. Пока неизвестно, удастся ли договориться об объединительном бое. Однако Усик рассказал, с кем он может подраться вместо Фьюри:

«Завершу ли я карьеру, если Фьюри откажется от боя? Это покажет время. Кроме Фьюри мне еще интересен Уайлдер. Больше вариантов не вижу.

Почему я уйду? Потому что ради каждого боя приходится проходить огромные тренировки и по полгода не видеться с семьей. Это слишком большая цена за поединки, в которые я выхожу просто побоксировать. У меня огромный опыт в любителях и профессионалах, просто так этим заниматься уже не хочется».

Напомним, Фьюри отправляется в WWE на большое шоу – инсайдеры о Clash at the Castle.