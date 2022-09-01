Фьюри откажется от боя с Усиком – Хирн раскрыл причину возможного срыва поединка

Мегафайт за объединение чемпионств в супертяжелом дивизионе бокса между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри может не состояться. Такое заявление сделал известный промоутер Эдди Хирн. Он назвал лишь одну причину этого печального прогноза.

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Об этой информации сообщает «Корреспондент», передает «УРА-Информ».

Хирн полагает, что бой сорвется из-за неадекватно большого аппетита Фьюри к деньгам. «Циганский король» отказывается выходить на ринг против украинца менее чем за полмиллиарда.

«На кон можно поставить много денег. Ближний Восток всегда хотел провести на своей земле бой за звание абсолютного чемпиона среди супертяжей. Фьюри при этом запрашивает полмиллиарда. О чем он думает? Ему готовы много заплатить, но запрашиваемая сумма это слишком. Поэтому бой может не состояться. У меня есть сомнения относительно того, что Фьюри решится выйти на бой. Однако я очень сомневаюсь, что Фьюри сдержит слово и не будет торговаться», – сказал Хирн.

Напомним, хоккеисты из российской КХЛ столкнулись с большой проблемой: сборная Швеции отказалась заключать контракты.