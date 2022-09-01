Бокс

Фьюри откажется от боя с Усиком – Хирн раскрыл причину возможного срыва поединка

Мегафайт за объединение чемпионств в супертяжелом дивизионе бокса между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри может не состояться. Такое заявление сделал известный промоутер Эдди Хирн. Он назвал лишь одну причину этого печального прогноза.

Время чтения: 35 Секунд

Об этой информации сообщает «Корреспондент», передает «УРА-Информ».

Хирн полагает, что бой сорвется из-за неадекватно большого аппетита Фьюри к деньгам. «Циганский король» отказывается выходить на ринг против украинца менее чем за полмиллиарда.

«На кон можно поставить много денег. Ближний Восток всегда хотел провести на своей земле бой за звание абсолютного чемпиона среди супертяжей. Фьюри при этом запрашивает полмиллиарда. О чем он думает? Ему готовы много заплатить, но запрашиваемая сумма это слишком. Поэтому бой может не состояться. У меня есть сомнения относительно того, что Фьюри решится выйти на бой. Однако я очень сомневаюсь, что Фьюри сдержит слово и не будет торговаться», – сказал Хирн.

Напомним, хоккеисты из российской КХЛ столкнулись с большой проблемой: сборная Швеции отказалась заключать контракты.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Зеленский намерен по-особенному использовать победу Усика на ринге: источник сказал, в чем задумка

Как известно, недавно украинский чемпион Александр Усик одержал победу в бою против боксера Энтони Джошуа. На Банковой решили не терять возможность, и соответствующим образом использовать вышеупомянутое достижение в своих целях.

Беринчик помог ВСУ открытой тренировкой: СМИ показали видео с мероприятия

Известный и непобежденный украинский боксер Денис Беринчик провел открытую тренировку в поддержку ВСУ. Событие проходило в Житомире, все желающие получили возможность принять участие.

Усик раскрыл реальную причину перехода в супертяжелый вес: подробности нового заявления в канун боя

Обладатель трех титулов в супертяжелом весе Александр Усик сделал новое примечательное заявление. Когда до реванша с экс-чемпионом Энтони Джошуа осталось лишь несколько дней, Усик раскрыл причину перехода в супертяжи.

У Джошуа талант в причинении боли – Джозеф Паркер дал прогноз о бое против Усика

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Джозеф Паркер поделился прогнозом на бой Энтони Джошуа против Александра Усика, который состоится 20 августа. Паркер отметил, что бой превзойдет первую встречу боксеров.

Тайсон рассказал, кто одолеет Усика: Джошуа может вернуть титулы, но при одном условии

Майк Тайсон поделился мнением о грядущем реванше между чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком и Энтони Джошуа. Тайсон считает, что Джошуа может победить, но для этого претенденту придется перешагнуть через свой стиль.

Спарринг-партнер Джошуа раскрыл, что ждет Усика: реванш покажет кардинально иную ставку

СМИ смогли узнать, каким будет стиль бокса Энтони Джошуа в реванше за чемпионство мира в супертяжах против Александра Усика. Подробности раскрыл спарринг-партнер Джошуа Ричард Риакпоре.