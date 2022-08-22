Бокс

Зеленский намерен по-особенному использовать победу Усика на ринге: источник сказал, в чем задумка

Как известно, недавно украинский чемпион Александр Усик одержал победу в бою против боксера Энтони Джошуа. На Банковой решили не терять возможность, и соответствующим образом использовать вышеупомянутое достижение в своих целях.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «УРА-Информ».

«Наш источник из ОП поведал, что технологи Офиса Президента намерены использовать выигрыш Усика в качестве символа стойкости духа Украины. Боксер уже выразил согласие на то, чтобы стать лицом кампании, встретившись тем самым с военными из ВСУ», – сказано в сообщении.

Кроме того, следует отметить, что Усика любят не только в Украине, но и за ее пределами. Что примечательно, немало поклонников спортсмена находятся даже на территории Российской Федерации, которая, как известно, ведет открытую войну против Украины.

Тем временем, спортсмен восстанавливает свои силы после боя. Если у него нет никаких серьезных повреждений, то, как правило, нескольких недель хватает, чтобы спортсмены подобного ранга вставали на ноги.

Напомним, Беринчик помог ВСУ открытой тренировкой: СМИ показали видео с мероприятия.

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