Беринчик помог ВСУ открытой тренировкой: СМИ показали видео с мероприятия

Известный и непобежденный украинский боксер Денис Беринчик провел открытую тренировку в поддержку ВСУ. Событие проходило в Житомире, все желающие получили возможность принять участие.

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Об этой информации сообщает «24 канал», передает «УРА-Информ».

Отмечается, что к проведению мероприятия Беринчика подтолкнул медик отдной из украинских десантно-штурмовых бригад Даниил. Он подчеркнул, что Беринчик охотно согласился помочь ВСУ и в целом является приятным человеком.

В ходе мероприятия собирались деньги в помощь ВСУ. Средства пойдут на амуницию или автомобиль. Участники открытой тренировки остались под сильным впечатлением от общения и получили полезные советы от чемпиона WBO.

«Сейчас мы находимся в месте с мирным небом над землей, но совсем рядом парни в окопах рискуют жизнями ради нас и всей Украины. Все украинцы должны подключаться и помогать кто чем может ради нашей общей победы», – сказал Беринчик.

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