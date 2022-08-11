Бокс

Усик раскрыл реальную причину перехода в супертяжелый вес: подробности нового заявления в канун боя

Обладатель трех титулов в супертяжелом весе Александр Усик сделал новое примечательное заявление. Когда до реванша с экс-чемпионом Энтони Джошуа осталось лишь несколько дней, Усик раскрыл причину перехода в супертяжи.

Время чтения: 36 Секунд

Об этой информации сообщает Sport.ua, передает «УРА-Информ».

Усик рассказал, что переход в супертяжеловесы это его давняя мечта.

«Пожалуй каждый боксер мечтает выступать в супертяжелом весе. Кто-то получает такую возможность и хватается за нее, а кому-то это не дано, но мечта остается.

Выступая в первом тяжелом весе, я пообещал самому себе, что завоюю все четыре титула и затем отправлюсь в дивизион хевивейтов. Я добился этого, сдержал слово и теперь хочу проявлять свой максимум», – сказал Усик.

Стоит отметить, что бой Усика против Джошуа состоится 20 августа. Усик является фаворитом, но преимущество Джошуа в весе и ударной силе не позволяют списывать его со счетов. Всего один удар может закончить бой.

Напомним, Реал сразится за Суперкубок УЕФА – Анчелотти дал большое обещание.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

У Джошуа талант в причинении боли – Джозеф Паркер дал прогноз о бое против Усика

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Джозеф Паркер поделился прогнозом на бой Энтони Джошуа против Александра Усика, который состоится 20 августа. Паркер отметил, что бой превзойдет первую встречу боксеров.

Тайсон рассказал, кто одолеет Усика: Джошуа может вернуть титулы, но при одном условии

Майк Тайсон поделился мнением о грядущем реванше между чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком и Энтони Джошуа. Тайсон считает, что Джошуа может победить, но для этого претенденту придется перешагнуть через свой стиль.

Спарринг-партнер Джошуа раскрыл, что ждет Усика: реванш покажет кардинально иную ставку

СМИ смогли узнать, каким будет стиль бокса Энтони Джошуа в реванше за чемпионство мира в супертяжах против Александра Усика. Подробности раскрыл спарринг-партнер Джошуа Ричард Риакпоре.

Спортивный эксперт рассказал, кто может победить Усика: названо имя бойца

Польский тяжеловес Адам Ковнацки считает, что у бывшего чемпиона мира Деонтея Уайлдера есть шанс выиграть поединок с действующим чемпионом WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

Рахман сказал, кому проиграет в боксе Усик: экс-чемпион мира назвал имя этого человека

Бывший чемпион мира Хасим Рахман предостерег Александра Усика от драки с Деонтеем Уайлдером. Он считает, что украинский боксер попросту не справится с таким серьезным противником.

Назван лучший боксер мира: Дмитрий Бивол поделился своим мнением о чемпионе

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол согласился с мнением экспертов официального издания The Ring, которые поставили японца Наоя Иноуэ на первое место среди лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.