Усик раскрыл реальную причину перехода в супертяжелый вес: подробности нового заявления в канун боя

Обладатель трех титулов в супертяжелом весе Александр Усик сделал новое примечательное заявление. Когда до реванша с экс-чемпионом Энтони Джошуа осталось лишь несколько дней, Усик раскрыл причину перехода в супертяжи.

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Об этой информации сообщает Sport.ua, передает «УРА-Информ».

Усик рассказал, что переход в супертяжеловесы это его давняя мечта.

«Пожалуй каждый боксер мечтает выступать в супертяжелом весе. Кто-то получает такую возможность и хватается за нее, а кому-то это не дано, но мечта остается.

Выступая в первом тяжелом весе, я пообещал самому себе, что завоюю все четыре титула и затем отправлюсь в дивизион хевивейтов. Я добился этого, сдержал слово и теперь хочу проявлять свой максимум», – сказал Усик.

Стоит отметить, что бой Усика против Джошуа состоится 20 августа. Усик является фаворитом, но преимущество Джошуа в весе и ударной силе не позволяют списывать его со счетов. Всего один удар может закончить бой.

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