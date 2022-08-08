У Джошуа талант в причинении боли – Джозеф Паркер дал прогноз о бое против Усика

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Джозеф Паркер поделился прогнозом на бой Энтони Джошуа против Александра Усика, который состоится 20 августа. Паркер отметил, что бой превзойдет первую встречу боксеров.
Об этой информации сообщает Tribuna.com, передает «УРА-Информ».
«Джошуа всегда и для любого является опасным соперником. Он обладает природным даром супертяжа: делать людям больно.
Исход боя будет зависеть не от того, как Джошуа подготовит тело, а от того, как он подготовится морально. Ему нужно давить, проявлять агрессию и выходить за рамки привычного стиля. Без такого настроя тренировки не принесут ему пользы.
Джошуа был хорош как чемпион, он в силах взобраться на вершину снова. Однако я вынужден назвать Усика фаворитом. Прошлым боем Усик заставил говорить о себе как о фаворите, это факт», – сказал Паркер.
Напомним, Ван Леувен дал интригующую оценку победе Зари: следующий матч покажет иную картину.
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