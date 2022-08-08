У Джошуа талант в причинении боли – Джозеф Паркер дал прогноз о бое против Усика

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Джозеф Паркер поделился прогнозом на бой Энтони Джошуа против Александра Усика, который состоится 20 августа. Паркер отметил, что бой превзойдет первую встречу боксеров.

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Об этой информации сообщает Tribuna.com, передает «УРА-Информ».

«Джошуа всегда и для любого является опасным соперником. Он обладает природным даром супертяжа: делать людям больно.

Исход боя будет зависеть не от того, как Джошуа подготовит тело, а от того, как он подготовится морально. Ему нужно давить, проявлять агрессию и выходить за рамки привычного стиля. Без такого настроя тренировки не принесут ему пользы.

Джошуа был хорош как чемпион, он в силах взобраться на вершину снова. Однако я вынужден назвать Усика фаворитом. Прошлым боем Усик заставил говорить о себе как о фаворите, это факт», – сказал Паркер.

Напомним, Ван Леувен дал интригующую оценку победе Зари: следующий матч покажет иную картину.