Бокс

У Джошуа талант в причинении боли – Джозеф Паркер дал прогноз о бое против Усика

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Джозеф Паркер поделился прогнозом на бой Энтони Джошуа против Александра Усика, который состоится 20 августа. Паркер отметил, что бой превзойдет первую встречу боксеров.

Время чтения: 32 Секунд

Об этой информации сообщает Tribuna.com, передает «УРА-Информ».

«Джошуа всегда и для любого является опасным соперником. Он обладает природным даром супертяжа: делать людям больно.

Исход боя будет зависеть не от того, как Джошуа подготовит тело, а от того, как он подготовится морально. Ему нужно давить, проявлять агрессию и выходить за рамки привычного стиля. Без такого настроя тренировки не принесут ему пользы.

Джошуа был хорош как чемпион, он в силах взобраться на вершину снова. Однако я вынужден назвать Усика фаворитом. Прошлым боем Усик заставил говорить о себе как о фаворите, это факт», – сказал Паркер.

Напомним, Ван Леувен дал интригующую оценку победе Зари: следующий матч покажет иную картину.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Тайсон рассказал, кто одолеет Усика: Джошуа может вернуть титулы, но при одном условии

Майк Тайсон поделился мнением о грядущем реванше между чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком и Энтони Джошуа. Тайсон считает, что Джошуа может победить, но для этого претенденту придется перешагнуть через свой стиль.

Спарринг-партнер Джошуа раскрыл, что ждет Усика: реванш покажет кардинально иную ставку

СМИ смогли узнать, каким будет стиль бокса Энтони Джошуа в реванше за чемпионство мира в супертяжах против Александра Усика. Подробности раскрыл спарринг-партнер Джошуа Ричард Риакпоре.

Спортивный эксперт рассказал, кто может победить Усика: названо имя бойца

Польский тяжеловес Адам Ковнацки считает, что у бывшего чемпиона мира Деонтея Уайлдера есть шанс выиграть поединок с действующим чемпионом WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

Рахман сказал, кому проиграет в боксе Усик: экс-чемпион мира назвал имя этого человека

Бывший чемпион мира Хасим Рахман предостерег Александра Усика от драки с Деонтеем Уайлдером. Он считает, что украинский боксер попросту не справится с таким серьезным противником.

Назван лучший боксер мира: Дмитрий Бивол поделился своим мнением о чемпионе

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол согласился с мнением экспертов официального издания The Ring, которые поставили японца Наоя Иноуэ на первое место среди лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

Бывший тренер Кличко сказал, в какой форме будет Джошуа во время боя с Усиком

Бывший тренер Владимира Кличко Джонатон Бэнкс считает, что Энтони Джошуа выступит в реванше с Александром Усиком лучше, чем в первом поединке.